بكين تصرُّ على موقفها: "تايوان صينيّة"

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قال مكتب شؤون تايوان في الصين اليوم الأربعاء، إن نتيجة الانتخابات التي أجريت في تايوان لا تغير حقيقة أن الجزيرة أرض صينية.وقال المتحدث الرسمي لمكتب شؤون تايوان تشين بن خوا في مؤتمر صحافي دوري في بكين إن نتيجة الانتخابات لا يمكن أن توقف التوجه نحو "الوحدة".وترفض حكومة تايوان مطالبات الصين بالسيادة على الجزيرة.(القدس العربي)