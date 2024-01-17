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عربي-دولي

نتنياهو يقتبس آيات توراتية تبيح قتل الفلسطينيين لتبرير التهم الأخيرة ضده في لاهاي

Lebanon 24
17-01-2024 | 01:08
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بعد التهم بالتحريض على إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، أصدر مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، معتبراً أنه ادعاء كاذب وسخيف يكشف عن جهل عميق في التاريخ".
ويأتي بيان مكتب نتنياهو رداً الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، واتهمت نتنياهو بالتحريض على إبادة جماعية، في الحرب الحالية على غزة، بعد أن كرر اقتباس آية توراتية تقول "تذكر ما فعله بك عماليق".
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ويُعتبر "شعب عماليق" في التراث اليهودي رمز للشر، لأنه هاجم أبناء إسرائيل لدى خروجهم من مصر، حسب الأساطير التوراتية، علما أنه لا يوجد أي إثبات تاريخي على هذا "الخروج"، كما أن علماء آثار إسرائيليين ينفون حدوثه، وفيما لم يتم ذكر "شعب عماليق" سوى في التوراة. وحسب التوراة، فإن على شعب إسرائيل أن يقتل "شعب عماليق" كله، بما في ذلك نساءه وأطفاله وتدمير أملاكه.
وحسب بيان مكتب نتنياهو، فإنه "على مر الأجيال، المقارنة مع عماليق غايتها وصف أولئك الذين يسعون إلى إبادة الشعب اليهودي، وهذه المقارنة وُجهت بالأساس إلى النازيين.
 
ولذلك تظهر هذه الكلمات في لافتة موضوعة في (متحف تخليد ذكرى ضحايا الهولوكوست) يد فَشِم وتدعو الزوار إلى ’تذكر ما فعله بك عماليق’. كما أن هذه الآية تظهر في موقع تخليد اليهود الهولنديين في لاهاي الذين قُتلوا إبان الهولوكوست".


المصدر: عرب 48

المصدر: عرب 48
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