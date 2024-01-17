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عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي: قتلنا مسلحين خططوا لتنفيذ عملية واسعة

Lebanon 24
17-01-2024 | 01:46
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قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في بيان إنه قتل مسلحين بمخيم بلاطة في نابلس كانوا يخططون لتنفيذ عملية واسعة النطاق، مؤكداً أنه تخلص من "خلية إرهابية" في مخيم بلاطة في نابلس. وأضاف أنه استهدف زعيم الخلية المسلحة عبدالله أبو شلال ومجموعته في ضربة جوية دقيقة.
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وقال إن أبو شلال مسؤول عن عدد من الهجمات على مدار العام الماضي منها هجوم بالرصاص على حي بالقدس في أبريل الماضي أسفر عن إصابة شخصين كما نفذ تفجيرا استهدف جنودا بالجيش الإسرائيلي في أكتوبر الماضي أسفر عن إصابة أحدهم.
وذكر البيان أنه تم قتل أعضاء الخلية المسلحة في هجوم بطائرة مسيرة بعد تلقي معلومات عن اعتزام خلية أبو شلال شن هجوم وشيك مشيرا إلى ضبط عدة أسلحة في مركبتهم.


وفي وقت سابق، قال شهود، إن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت سيارة مدنية فلسطينية في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية مما أسفر عن سقوط قتلى.
وأضافوا، بحسب ما نقلت وكالة "أنباء العالم العربي" أن النيران اندلعت في السيارة التي تم استهدافها في شارع القدس وبعد دقائق توجهت آليات إسرائيلية إلى الموقع ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى المكان.
وبحسب الشهود فإن القصف أدى إلى سقوط ما بين قتيلين وثلاثة، لكن لم تتضح هوية أي منهم، حيث تحفظ الجيش على السيارة ومن بداخلها وسحبتها آليات.


وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إنه يحاول الوصول إلى موقع الهجوم إلا أن القوات الإسرائيلية منعته من الاقتراب من السيارة.
وذكرت إذاعة صوت فلسطين أنه تم نقل أحد القتلى في قصف السيارة إلى مستشفى رفيديا.

هذا وقال شهود اليوم إن قوات إسرائيلية تقوم بعمليات اقتحام واسعة لعدة مناطق في الضفة الغربية.
وأضافوا أن قوة إسرائيلية داهمت مدينة البيرة المتاخمة لرام الله شمال الضفة الغربية وتمركزت في حي البالوع واعتقلت امرأة.
وأفاد آخرون بأن قوة كبيرة داهمت مخيم بلاطة للاجئين في مدينة نابلس وشرعت بعمليات تفتيش واسعة لمنازل المخيم، فيما تسمع أصوات اشتباكات وإطلاق نار بين الحين والآخر.

كما اقتحمت قوة أخرى حي كفار سابا في مدينة قلقيلية بحسب شهود. (العربية)
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