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عربي-دولي

مسؤولون غربيون: الضربات الأميركية قطعت خطوط إمداد الحوثيين بشكل مؤقت

Lebanon 24
17-01-2024 | 01:56
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أفادت وكالة بلومبيرغ نقلاً عن مسؤولين غربيين بأن الضربات الأميركية البريطانية على الحوثيين قطعت خطوط إمدادهم بشكل مؤقت.
 
وقال مسؤولون غربيون للوكالة إن إيران لم تزود الحوثيين بالأسلحة منذ الضربات الأميركية البريطانية".
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وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية في الثامن عشر من كانون الأول تشكيل تحالف "الازدهار البحري" من عدة دول، حيث وجهت عقبه ضربات للحوثيين في البحر الأحمر والحديدة، رداً على الهجمات الأخيرة التي نفذتها جماعة "أنصار الله" ضد السفن التجارية المتوجهة إلى إسرائيل.


المصدر: بلومبيرغ
المصدر: أ.ف.ب - الجزيرة
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