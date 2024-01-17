معلومات تُكشف حول المبنى الذي استهدفته إيران في إدلب

ليل الثلاثاء، استهدفت إيران بصواريخ خلال هجوم لها مبنى واقع في قرية "تلتيتا" الدرزية الصغيرة، في سوريا، المبنى الفارغ منذ عام 2017.

وحسب المعلومات، فإن المبنى المستهدف كان "مستوصف القرية" قبل اندلاع الثورة السورية. ومع بدء النزاع المسلح، تم تحويله الى مقر عسكري من قبل جبهة النصرة، وقد استخدمه لفترة الجهادي الملقب بـ "سفينة التونسي"، وبعد ذلك من قبل التركستان، وهي جماعة تتكون بشكل رئيسي من مقاتلين أجانب من آسيا الوسطى. وتخضع "تلتيتا" حاليًا لسيطرة هيئة تحرير الشام، المعروفة سابقًا باسم جبهة النصرة.

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وقال أحد المصادر: "كان المبنى في السابق مقراً عسكرياً لكنه خالياً منذ سنوات عديدة. ولم يصب أحد في الضربات لأن الإيرانيين، لحسن الحظ، لديهم معلومات استخباراتية قديمة عن المكان". وقال أحد المصادر: "كان المبنى في السابق مقراً عسكرياً لكنه خالياً منذ سنوات عديدة. ولم يصب أحد في الضربات لأن الإيرانيين، لحسن الحظ، لديهم معلومات استخباراتية قديمة عن المكان".

وفي صيف 2015، ارتكب التونسي ومقاتليه مجزرة حيث قتلوا العشرات من المدنيين الدروز في بلدة قلب لوزة القريبة. وتم تصفية القيادي التونسي على يد هيئة تحرير الشام خلال قتال داخلي عام 2021 في بلدة كفردريان.





وبعدها تم استخدام المستوصف كمقر للتركستان لكن في عام 2017 خرج التركستان من المبنى وهو يقف فارغا منذ ذلك العام.