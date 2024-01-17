وزير الخارجية الإيراني يوجه رسائل لأميركا.. وهذا ما قاله

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الأربعاء إن دعم واشنطن الكامل لإسرائيل هو "أساس الاضطراب" في المنطقة.

وخلال مقابلة له على شبكة CNN أضاف: "على الولايات المتحدة ألا تربط مصيرها بمصير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

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واعتبر بعد اللهيان أن الضربات التي ينفذها الحوثيون في البحر الأحمر دفاعاً عن الشعب الفلسطيني.

وقال: "اليمنيون ودول أخرى في المنطقة تدافع عن الشعب الفلسطيني، يتصرفون بناء على تجربتهم ووفق مصالحهم ولا يتلقون أي أوامر أو تعليمات منا".

وأكد عبد اللهيان أن أمن الملاحة له أهمية قصوى بالنسبة لإيران بوصفها دولة مصدرة للنفط وتابع إن "الاضطراب حول بلدنا ليس في مصلحتنا".



المصدر: CNN