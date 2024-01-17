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لا نعير أهمية لأي قيود.. وزير الدفاع الإيراني يعلّق على الضربات الأخيرة في أربيل وسوريا

Lebanon 24
17-01-2024 | 03:25
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قال وزير الدفاع الإيراني العميد آشتياني إن طهران ستستخدم صواريخها عندما تشعر بالضرورة، وذلك وفقاً لما نقلته قناة العربية.

في المقابل، وبحسب وكالة تسنيم الدولية للأنباء التابعة للحرس الثوري الإيراني، علّق وزير الدفاع الإيراني على العملية الصاروخية التي قام بها الحرس الثوري في أربيل وسوريا، قبل بضعة أيام، وقال: لا نعير أهمية لأي قيود في الدفاع عن مصالحنا الوطنية وشعبنا.
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وأضاف: "ندين الإرهاب في كل أنحاء العالم ونرد على أي عمل ينتهك حقوق شعبنا ونحن نفعل ذلك بقوة ولا نهير أهمية لأي قيود".
وتابع: نحترم سيادة الدول ومصالحها وحقوق الدول وقوانينها، لكننا لا نقبل أن يريد أحد أن يفسد في حدودنا، إذا هددوا الجمهورية الإسلامية من أي منطقة فسنرد.

المصدر: وكالة تسنيم+ العربية الحدث
المصدر: وكالة تسنيم
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