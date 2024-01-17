دولة عربية ترسل طائرة عسكرية محملة بالأدوية إلى غزة.. تعرفوا عليها

وصلت اليوم الأربعاء طائرة عسكرية قطرية إلى مطار العريش المصري، محملة بالأدوية المخصصة للمحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس" وأدوية ومساعدات لسكان قطاع غزة.

وخلال الساعات القليلة الماضية، حطت طائرة في مطار العريش، قادمة من فرنسا تابعة لمنظمة الصحة العالمية، محملة بالمساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة تحتوي على أدوية ومستلزمات طبية تقدر بحوالي 31.324 طن، وطائرة قادمة من قطر تحتوي على مواد غذائية ومراتب تقدر بحوالي 8.500 طن.

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ووصلت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في ‎غزة سيغريد كاغ إلى المطار الواقع بشمال سيناء، حيث ستقوم بجولة تفقدية في مخازن المطار اللوجستية.



المصدر: روسيا اليوم