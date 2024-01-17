الكويت تشكل حكومة جديدة برئاسة الشيخ سالم الصباح .. إليكم أبرز وزرائها

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أعلنت وكالة الأنباء الكويتية عن صدور مرسوم أميري بتشكل حكومة جديدة برئاسة الشيخ صباح السالم الصباح من 13 وزيراًوبحسب الوكالة، تم تعيين عماد عبد العزيز العتيقي نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للنفط، كما تم تعيين الشيخ فهد يوسف السعود الصباح نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للدفاع والداخلية.كما تعيين عبد الله علي اليحيى وزيراً للخارجية، وذلك بسحب الوكالة الرسمية الكويتية.المصدر: وكالة الأنباء الكويتية