Advertisement

عربي-دولي

بلينكن: عليكم حلّ القضية الفلسطينية

Lebanon 24
17-01-2024 | 03:52
A-
A+
Doc-P-1153528-638410859494699627.png
Doc-P-1153528-638410859494699627.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، على أهمية إقامة دولة فلسطينية من أجل التوصل لأي تسوية إقليمية، مشيراً إلى أن "الدول العربية ليست حريصة على المشاركة في إعادة إعمار غزة إذا كان القطاع الفلسطيني سيُسوى بالأرض مجدداً خلال بضعة أعوام".
Advertisement

وقال بلينكن لشبكة CNBC خلال مقابلة على هامش منتدى "دافوس" الاقتصادي في سويسرا: "كانت هناك معادلة جديدة في الشرق الأوسط، وجيران إسرائيل كانوا مستعدين بمقتضاها لدمج إسرائيل في المنطقة، لكنهم كانوا ملتزمين بالقدر ذاته بمسار يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية".

وأضاف أن الدول العربية وواشنطن تعتقدان بأنه "لن تنعم إسرائيل أو المنطقة بالسلام والاستقرار والأمن، حتى تُحل هذه القضية".

وتابع بلينكن: "عليكم حل القضية الفلسطينية". وأضاف "تقول الدول العربية هذا: تقول، انظروا، لن نتدخل في أمور، منها على سبيل المثال، إعادة إعمار (قطاع) غزة إذا كان سيسوى بالأرض مجددا خلال عام أو خمسة أعوام، ثم يُطلب منّا إعادة إعماره من جديد".

وأردف: "أنتم الآن في وضع تُبدي فيه دول عربية، مجدداً الاستعداد للقيام بأمور فيما يتعلق بعلاقتها مع إسرائيل، لم تكن مستعدة للقيام بها من قبل. وهذا يفتح باب مستقبل أكثر أمناً".

وأوضح بلينكن: "فيما يتعلق بأمن إسرائيل والجانب العربي من المعادلة والسلام الفلسطيني، فهذا هو الطريق إلى الأمن الدائم الحقيقي".(الشرق)
المصدر: الشرق
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:50 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:00 | 2024-01-17
05:50 | 2024-01-17
05:42 | 2024-01-17
05:39 | 2024-01-17
05:32 | 2024-01-17
04:55 | 2024-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24