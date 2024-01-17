بلينكن: عليكم حلّ القضية الفلسطينية

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شدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، على أهمية إقامة دولة فلسطينية من أجل التوصل لأي تسوية إقليمية، مشيراً إلى أن "الدول العربية ليست حريصة على المشاركة في إعادة إعمار غزة إذا كان القطاع الفلسطيني سيُسوى بالأرض مجدداً خلال بضعة أعوام".وقال بلينكن لشبكة CNBC خلال مقابلة على هامش منتدى "دافوس" الاقتصادي في سويسرا: "كانت هناك معادلة جديدة في الشرق الأوسط، وجيران إسرائيل كانوا مستعدين بمقتضاها لدمج إسرائيل في المنطقة، لكنهم كانوا ملتزمين بالقدر ذاته بمسار يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية".وأضاف أن الدول العربية وواشنطن تعتقدان بأنه "لن تنعم إسرائيل أو المنطقة بالسلام والاستقرار والأمن، حتى تُحل هذه القضية".وتابع بلينكن: "عليكم حل القضية الفلسطينية". وأضاف "تقول الدول العربية هذا: تقول، انظروا، لن نتدخل في أمور، منها على سبيل المثال، إعادة إعمار (قطاع) غزة إذا كان سيسوى بالأرض مجددا خلال عام أو خمسة أعوام، ثم يُطلب منّا إعادة إعماره من جديد".وأردف: "أنتم الآن في وضع تُبدي فيه دول عربية، مجدداً الاستعداد للقيام بأمور فيما يتعلق بعلاقتها مع إسرائيل، لم تكن مستعدة للقيام بها من قبل. وهذا يفتح باب مستقبل أكثر أمناً".وأوضح بلينكن: "فيما يتعلق بأمن إسرائيل والجانب العربي من المعادلة والسلام الفلسطيني، فهذا هو الطريق إلى الأمن الدائم الحقيقي".(الشرق)