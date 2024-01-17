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في تركيا... تدمير 18 مخبأ لحزب العمال الكردستاني

Lebanon 24
17-01-2024 | 04:06
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أعلن وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، اليوم الأربعاء، عن تدمير 18 مخبأ لحزب العمال الكردستاني في عمليات أمنية بالتزامن في 7 ولايات.
وكتب في تدوينة عبر منصة x أن قوات الأمن وبالتعاون مع قيادة قوات الدرك، أطلقت عملية "الأبطال 44" بالتزامن في 7 ولايات أبرزها هطاي، وبينغول، وسيرت، وشرناق وديار بكر، موضحا أن العمليات الأمنية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات.
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كما تم تدمير 18 مخبأ للحزب الذي تصنفه تركيا إرهابيا، إلى جانب ضبط مستلزمات ومعدات مستخدمة في المتفجرات والهجمات الإرهابية.
وشدد يرليكايا على مواصلة عمليات مكافحة الإرهاب ليل نهار وفي كل المواسم دون توقف. (RT)
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