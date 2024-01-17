19
o
بيروت
21
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
13
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
21
o
بشري
18
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الجيش الإسرائيلي "مذهول".. أحد أنفاق غزة يُعادل 3 ملاعب لكرة القدم
Lebanon 24
17-01-2024
|
04:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
شكّل حجم أنفاق حماس مفاجأة كبيرة للجيش الإسرائيلي، بحسب ما جاء في تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، التي وصفت أحد هذه الأنفاق بأنه واسع بما فيه الكفاية لقيادة سيارة في داخله، بينما كانت مناطق أخرى تحت الأرض بمساحة ثلاثة ملاعب كرة قدم تقريباً.
Advertisement
ويقول الجيش الإسرائيلي إنه عثر تحت منزل أحد قادة حماس على سلّم حلزوني يؤدي إلى نفق بعمق 7 طوابق.
وذُهل المسؤولون والجنود الإسرائيليون الذين دخلوا الأنفاق بنطاق وعمق ونوعية الأنفاق، وهم يعتقدون أن هناك أنفاقاً أكثر بكثير من التي اكتشفوها حتى الآن، إذ تشير التقييمات لوجود شبكة أنفاق تتراوح مساحتها بين 350 و450 ميلاً. ويقول بعض المسؤولين إن هناك نحو 5700 فتحة منفصلة تؤدي إلى الأنفاق.
ويعتبر الجيش الإسرائيلي هذه الأنفاق بمثابة كابوس تحت الأرض وهي نقطة قوة حماس للصمود، لذا تسعى إسرائيل لمحو الأنفاق. وفي هذا السياق قالت دافني ريتشموند باراك، خبيرة حرب الأنفاق في جامعة رايخمان في إسرائيل: "إذا كنت تريد تدمير قيادة حماس وترسانة حماس، فعليك تدمير الأنفاق".
وبحسب التقرير فإن أنفاق القادة "أعمق وأكثر راحة" ما يسمح بالإقامة لفترات أطول. أما الأنفاق الأخرى فهي "أكثر تقشفا" وأقل عمقاً.
وقد ساعد اجتياح غزة إسرائيل على جمع معلومات حول شبكة الأنفاق. وفي هذا السياق قال مسؤول إسرائيلي إن الجيش فحص أجهزة الكومبيوتر التي يستخدمها عناصر حماس المسؤولون عن بناء الأنفاق للعثور على هذه الأنفاق.
هذا وأثبتت بعض الوثائق التي تمت مصادرتها بغزة أهمية هذه الأنفاق، حسب زعم الإسرائيليين الذين يؤكدون أنهم عثروا على قوائم بأسماء العائلات التي "استضافت" مداخل الأنفاق في منازلها.(العربية)
المصدر:
العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إستعدادات ونشر آلاف الجنود... ما الذي تُحضّره إسرائيل للبنان و"الحزب"؟
Lebanon 24
إستعدادات ونشر آلاف الجنود... ما الذي تُحضّره إسرائيل للبنان و"الحزب"؟
14:30 | 2024-01-16
16/01/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة على طريق جعيتا... الشاب الياس جون حنا تُوفي بحادث سير مروّع
Lebanon 24
مأساة على طريق جعيتا... الشاب الياس جون حنا تُوفي بحادث سير مروّع
12:22 | 2024-01-16
16/01/2024 12:22:14
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار داخل أحد الأفران وسقوط جرحى... شاهدوا بالفيديو ما حصل مساء اليوم
Lebanon 24
إنفجار داخل أحد الأفران وسقوط جرحى... شاهدوا بالفيديو ما حصل مساء اليوم
15:50 | 2024-01-16
16/01/2024 03:50:28
Lebanon 24
Lebanon 24
إتّفاق جديد بين "حماس" وإسرائيل... هذه تفاصيله
Lebanon 24
إتّفاق جديد بين "حماس" وإسرائيل... هذه تفاصيله
15:00 | 2024-01-16
16/01/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة ابنه غرقاً.. الفنان الشهير اعتزل التمثيل نهائياً وقرّر التفرّغ للعبادة وهذا وضعه الصحي
Lebanon 24
بعد وفاة ابنه غرقاً.. الفنان الشهير اعتزل التمثيل نهائياً وقرّر التفرّغ للعبادة وهذا وضعه الصحي
09:10 | 2024-01-16
16/01/2024 09:10:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:00 | 2024-01-17
تقرير لـ"Washington Post" : هذا ما يكسبه الحوثيون بضرباتهم على البحر الأحمر
05:50 | 2024-01-17
كان يخطط لتنفيذ عملية واسعة ووشيكة.. من هو أبو شلال الذي استهدفته مسيرّة إسرائيلية؟
05:42 | 2024-01-17
وزير الخارجية التركي يزور الأردن... وهذا ما سيتم بحثه
05:39 | 2024-01-17
إنفجار ضخم يهزّ روسيا وسقوط جرحى.. وفيديو من هناك يُوثّق هول الكارثة
05:32 | 2024-01-17
مشهد مروّع من السعودية... شاهدوا ما حصل في وسط الطريق!
04:55 | 2024-01-17
تفاصيل جديدة.. هكذا اخترقت حماس شاطئ زيكيم صباح السّابع من تشرين الأول
فيديو
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
01:00 | 2024-01-13
17/01/2024 13:05:02
Lebanon 24
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
01:42 | 2024-01-11
17/01/2024 13:05:02
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
04:49 | 2024-01-10
17/01/2024 13:05:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24