بالصور.. موقع يكشف منصات صواريخ الحوثيين في اليمن

مع استمرار جماعة الحوثي في هجماتها على الممرات الملاحية في البحر الأحمر، كشف تقرير لموقع "شيبا انتلجنس عن منصات إطلاق الصواريخ التي يمتلكها الحوثيون المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.



ونشر موقع ShebaIntelligence خارطة تحدد في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون والتي تشكل مخازن استراتيجية للصواريخ والمناطق التي فيها مخازن تكتيكية للصواريخ وأهم المناطق التي تشكل مراكز لإطلاق الصواريخ.

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‏وبحسب الخارطة فإن السلسلة الجبلية الوسطى الممتدة من صعدة إلى عمران وصنعاء وذمار وإب مخازن استراتيجية، بينما المحافظات الخلفية للساحل مثل حجة والمحويت وريمة يتم بناء مخازن تكتيكية للصواريخ فيها. هذا واعتبرت الخارطة المناطق الساحلية في حجة والحديدة والمرتفعات في تعز وصعدة وصحراء الجوف مراكز إطلاق للصواريخ.وتمتلك هذه المراكز مستودعات صواريخ مؤقتة ضمن جغرافية معقدة، كما أن لديهم مخازن وممرات تكتيكية يمكنهم من خلالها نقل الصواريخ من المستودعات الاستراتيجية في إب وذمار وصنعاء وعمران وصعدة والبيضاء إلى مراكز الإطلاق. ومع ذلك، تم تفعيل مراكز إطلاق الصواريخ الجديدة، بحسب الموقع.ولا يزال من غير المعروف ما إذا كان تفعيل مراكز إطلاق الصواريخ هذه تحضيراً لضرب أهداف أبعد من البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن بحسب الموقع.المصدر: العربية الحدث