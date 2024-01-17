Advertisement

عربي-دولي

"النصر لا يعتمد على إذن ماكرون أو غيره"... زاخاروفا ترد على كلام الرئيس الفرنسي حول روسيا

Lebanon 24
17-01-2024 | 04:36
A-
A+
Doc-P-1153552-638410884777352692.jpg
Doc-P-1153552-638410884777352692.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتبر فيه انتصار روسيا في أوكرانيا أمرا غير مقبول.

 
وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء إن أولوية أوروبا يجب أن تكون "الحؤول دون انتصار روسيا"، مؤكدا أن فرنسا والاتحاد الأوروبي قد يضطران إلى "اتخاذ قرارات جديدة في الأسابيع والأشهر المقبلة لعدم السماح بانتصار روسيا".
Advertisement
وزعم ماكرون أيضا أن انتصار روسيا من شأنه أن يعرض "القواعد الراسخة للنظام الدولي" للخطر.
وكتبت زاخاروفا عبر "تلغرام" اليوم الأربعاء: "إذا كان لدى ماكرون نسخة من "القواعد" المذكورة، فيرجى مشاركتها. أما النصر، فهو لا يعتمد على "إذن" ماكرون أو غيره. إن روسيا ستنفذ ما أعلنته".


وسبق أن أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن "الغرب لم يتخل عن أهدافه العدوانية في أوكرانيا ونحن أيضا لا نتخلى عن أهداف عمليتنا العسكرية"، مؤكدا حتمية انتصار روسيا. (RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:27 | 2024-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:50 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2024-01-17
07:55 | 2024-01-17
07:35 | 2024-01-17
07:33 | 2024-01-17
07:15 | 2024-01-17
07:00 | 2024-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24