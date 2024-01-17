العراق يحذّر: من الممكن تعليق الإتفاقية الأمنية مع إيران!

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شدد وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، على أن القصف الإيراني على إقليم كردستان مدان ومرفوض رفضا قاطعا، فيما أفادت مصادر أن رئيس وزراء كردستان العراق ألغى اجتماعا مع وزير الخارجية الإيراني في دافوس احتجاجا على الضربات الصاروخية.وقال ثابت العباسي "إن هذه الهجمات تتنافى مع الاتفاقية الأمنية مع إيران، والتي من الممكن الذهاب إلى تعليقها".وأضاف أن "ما تقوم به إيران يضر العلاقات الثنائية وكان عليها تقديم ما تمتلكه من معلومات عن أنشطة تجسس في أربيل للسلطات العراقية للتحقق منها".وبشأن جدولة انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، قال وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي إنها ستكون مدروسة وفقا لساحة العمليات وجاهزية الجيش، مشيرا إلى أن واشنطن طلبت وقف هجمات الفصائل المسلحة لاستئناف دراسة هذا الأمر.(العربية)