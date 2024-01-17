تفاصيل جديدة.. هكذا اخترقت حماس شاطئ زيكيم صباح السّابع من تشرين الأول

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وقالت القناة، إنه في تمام الساعة السادسة صباحا من السابع من تشرين الأول، بدأت قوة الكوماندوز البحرية التابعة لحماس تنزل بالزوارق المطاطية إلى البحر على ساحل غزة، لتبدأ هجومها على شواطئ مستوطنة زيكيم الإسرائيلية، التي تضم قاعدة عسكرية تحمل الاسم ذاته. نشرت القناة "12" الإسرائيلية، وثائق جديدة تُنشر للمرة الأولى توثق لحظات اقتحام مقاتلي "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" شواطئ زيكيم جنوب عسقلان صبيحة السابع من تشرين الأول الماضي.وقالت القناة، إنه في تمام الساعة السادسة صباحا من السابع من تشرين الأول، بدأت قوة الكوماندوز البحرية التابعة لحماس تنزل بالزوارق المطاطية إلى البحر على ساحل غزة، لتبدأ هجومها على شواطئ مستوطنة زيكيم الإسرائيلية، التي تضم قاعدة عسكرية تحمل الاسم ذاته.

وأضافت أن سبعة زوارق كوماندوز انطلقت نحو باتجاه شاطئ زيكيم، قبل أن يرسو القارب الفلسطيني الأول في الساعة 6:45 صباحا بالتوقيت المحلي.



وأظهرت المقاطع المصورة لحظات اشتباك مقاتلي المقاومة مع جنود الاحتلال الإسرائيلي.



ووفقا للقناة الإسرائيلية، فإنه يمكن في هذه المرحلة رؤية نيران المدافع الرشاشة للسفن البحرية الإسرائيلية على الساحل، والتي بدأت بالالتحام مع مقاتلي المقاومة، قبل أن "تتمكن إصابة وتدمير 5 قوارب من أصل 7"، على حد قول القناة.



ولفتت إلى أن المقاطع المصورة تظهر احتراق إحدى القوارب التابعة للمقاومة، وأشارت إلى أن حوالي 8 من مقاتلي "القسام" تمكنوا من مداهمة الشاطئ وقتل 19 إسرائيليا بينهم جنود.



وقالت القناة الإسرائيلية، إن المعارك استمرت لعدة ساعات حينها، كما اضطر الاحتلال إلى إرسال قوات خاصة إلى المنطقة، مشيرة إلى أن بحرية الاحتلال لم تكن على أهبة الاستعداد لمواجهة زوارق المقاومة الفلسطينية.



كما أنها أشارت إلى أن الزوارق الفلسطيني التي تمكن جيش الاحتلال من إغراقها كان من المفترض أن ترسو في منطقة كاتسا وعسقلان، معتبرة أنه "لا يمكن للمرء أن يتخيل ماذا كان سيحدث لو نجح ذلك".(عربي21)