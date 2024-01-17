وزير الخارجية التركي يزور الأردن... وهذا ما سيتم بحثه

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أعلنت تركيا أن وزير خارجيتها هاكان فيدان، سيقوم بزيارة إلى الأردن تستمر لمدة يومين، يلتقي خلالها بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.وذكرت وزارة الخارجية التركية في بيان، أن الزيارة ستكون يومي 17 و18 كانون الثاني الجاري.ومن المقرر أن يجتمع الوزير فيدان خلال الزيارة مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، كما سيلتقي أيضا بالملك الأردني عبد الله الثاني.وسيتم خلال اللقاءات بحث العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية، لا سيما الأوضاع الراهنة في فلسطين.تأتي زيارة وزير الخارجية التركي بالتزامن مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والجهود الدولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.