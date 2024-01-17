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كان يخطط لتنفيذ عملية واسعة ووشيكة.. من هو أبو شلال الذي استهدفته مسيرّة إسرائيلية؟

Lebanon 24
17-01-2024 | 05:50
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قال الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إن قواته دمرت ما أسمته بـ"خلية إرهابية" خلال ضربة جوية دقيقة في مخيم بلاطة في مدينة نابلس في الضفة الغربية.

وذكر الجيش في بيان أنه قتل عبدالله أبو شلال، الذي وصفته بأنه قائد البنية التحتية في المخيم، الذي كان يخطط لتنفيذ عملية واسعة ووشيكة مع أفراد خليته.
 
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن جثة متفحمة مجهولة الهوية وصلت إلى مستشفى "رفيديا" الحكومي في نابلس بعد قصف إسرائيلي لمركبة قرب مخيم بلاطة.
 
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عبدالله أبو شلال - إكس
 
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مقتل أبو شلال "في عملية مشتركة للجيش والشاباك".

وأوضح أدرعي أنه "تمت تصفية خلية مخربين ترأسها، عبدالله أبو شلال، حيث تم استهدافها بالقرب من مخيم بلاطة"، مضيفاً أن الخلية كانت مسؤولة "عن واحدة من أكبر شبكتين إرهابيتين" في الضفة الغربي، بحسب تعبيره.
 
وأشار إلى أن أبو شلال "كان مسؤولا عن عدة عمليات" شملت إطلاق نار وزرع عبوات ناسفة ضد قوات الجيش الإسرائيلي. (العربية) 
 
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