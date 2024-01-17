18
o
بيروت
19
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
20
o
بشري
17
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الجيش الأردني يعلن إصابة عنصر بالمستشفى الميداني في خان يونس
Lebanon 24
17-01-2024
|
06:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
حمل الجيش الأردني السلطات الإسرائيلية "مسؤولية سلامة طاقم مستشفانا الميداني في خان يونس"، جنوب قطاع غزة بعد إصابة أحد أفراده بجروح.
ونقلت وكالة "بترا" عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية : "إن أحد مرتبات المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في خان يونس جنوب قطاع غزة، تعرض للإصابة خلال الساعات الماضية نتيجة للاشتباكات في محيط المستشفى".
Advertisement
وأشار إلى أن "حالة المصاب الذي جرح في منطقة الفخذ الأيمن واليد اليمنى متوسطة، وسيجلى جوا إلى المملكة لتلقي العلاج اللازم بتوجيهات ملكية سامية"، مبينا أن "فلسطينيا من غزة كان يتلقى العلاج في وحدة العناية المركزة في المستشفى أصيب أيضا بشظية وعيار ناري خلال العدوان".
وأكد أن "المستشفى الذي تعرض لأضرار مادية بالغة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل في محيطه منذ ساعات أمس وحتى صباح اليوم سيواصل القيام بتأدية واجبه الطبي والإنساني تجاه الأهل في قطاع غزة"، محملا إسرائيل "كامل المسؤولية حول سلامة مرتبات المستشفى التي تقوم بواجبها الإنساني وفق القوانين والأعراف الدولية".
وشدد على أن "الاعتداء على المستشفى الميداني الأردني يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949"، مضيفا: "الحكومة الأردنية ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة جراء هذا العدوان".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رؤوس بشرية على مأدبة طعام.. نانسي عجرم مُتهمة بالماسونية وتتعرّض لهجوم عنيف شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
رؤوس بشرية على مأدبة طعام.. نانسي عجرم مُتهمة بالماسونية وتتعرّض لهجوم عنيف شاهدوا الفيديو
03:27 | 2024-01-17
17/01/2024 03:27:51
Lebanon 24
Lebanon 24
إستعدادات ونشر آلاف الجنود... ما الذي تُحضّره إسرائيل للبنان و"الحزب"؟
Lebanon 24
إستعدادات ونشر آلاف الجنود... ما الذي تُحضّره إسرائيل للبنان و"الحزب"؟
14:30 | 2024-01-16
16/01/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة على طريق جعيتا... الشاب الياس جون حنا تُوفي بحادث سير مروّع
Lebanon 24
مأساة على طريق جعيتا... الشاب الياس جون حنا تُوفي بحادث سير مروّع
12:22 | 2024-01-16
16/01/2024 12:22:14
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار داخل أحد الأفران وسقوط جرحى... شاهدوا بالفيديو ما حصل مساء اليوم
Lebanon 24
إنفجار داخل أحد الأفران وسقوط جرحى... شاهدوا بالفيديو ما حصل مساء اليوم
15:50 | 2024-01-16
16/01/2024 03:50:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد جنون "الطقس".. استقرار جوي في لبنان ولكن استعدوا للمنخفضات والموجات الباردة في هذا الموعد
Lebanon 24
بعد جنون "الطقس".. استقرار جوي في لبنان ولكن استعدوا للمنخفضات والموجات الباردة في هذا الموعد
01:21 | 2024-01-17
17/01/2024 01:21:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:08 | 2024-01-17
إحالة مديرة مدرسة معروفة جدّاً إلى المُحاكمة... هذا الخبر يكشف ماذا فعلت بالتلاميذ
09:43 | 2024-01-17
غوتيريش يُحذّر من أيّ مواجهة بين لبنان وإسرائيل: ستكون كارثيّة
09:05 | 2024-01-17
حماس: صفقة الأدوية تمت وفق شروطنا
09:00 | 2024-01-17
باكستان تستدعي سفيرها لدى إيران.. وتمنع سفير طهران من العودة
09:00 | 2024-01-17
لماذا قصفت إيران العراق وسوريا وباكستان؟ محللون يشرحون!
08:59 | 2024-01-17
طلب غريب من 250 مليارديرا: ندعو إلى فرض ضرائب على ثرواتنا
فيديو
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
01:00 | 2024-01-13
17/01/2024 17:17:41
Lebanon 24
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
01:42 | 2024-01-11
17/01/2024 17:17:41
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
04:49 | 2024-01-10
17/01/2024 17:17:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24