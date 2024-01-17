ثوران بركاني جنوبي أيسلندا... الأخطر منذ عام 1973

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وصف مدير الحماية المدنية في أيسلندا فيدير رينيسون، الثوران البركاني الحالي جنوبي البلاد بأنه الأخطر منذ عام 1973، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الوطنية (RUV).وبدأ الثوران البركاني، يوم الأحد الماضي، في شبه جزيرة ريكيانيس جنوبي أيسلندا بالقرب من بلدة غريندافيك، حيث تم إجلاء جميع السكان في السابق؛ وأعلنت السلطات حالة الطوارئ. وذكرت هيئة الإذاعة الوطنية أن الحمم البركانية وصلت إلى المباني واشتعلت النيران في عدة منازل.وأوضح قائلا: "إن أحداث يومنا هذا ستظل في الأذهان لفترة طويلة، وربما نشهد للتو بداية سلسلة من الأحداث التي سيكون من الصعب التعامل معها... هذا هو أخطر حدث ثوران بركاني في أيسلندا منذ ذلك الحين كانون الثاني 1973".