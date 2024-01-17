Advertisement

عربي-دولي

بعد القصف الإيراني الذي استهدف أربيل.. الجامعة العربية تعقد جلسة طارئة

Lebanon 24
17-01-2024 | 07:33
A-
A+
Doc-P-1153626-638410989916492176.jpg
Doc-P-1153626-638410989916492176.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقدت جامعة الدول العربية اليوم الأربعاء، جلسة طارئة لمناقشة القصف الإيراني الذي استهدف مدينة أربيل شمال العراق.
 
وأكدت الجامعة العربية رفضها القاطع والإدانة الكاملة للقصف الإيراني الذي استهدف مناطق عراقية في أربيل مساء 15 كانون الثاني.
Advertisement

وشددت على أن قراراتها ومواقفها واضحة وقاطعة في إدانتها لانتهاك سيادة العراق في وقائع سابقة، مؤكدة أن الدول العربية تتعامل مع جيرانها وفق مبدأ حسن الجوار، وتتطلع إلى المعاملة بالمثل.

وشدد الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط على التضامن الكامل مع الحكومة العراقية في أي إجراءات تتخذها حفاظا على سيادة البلد وأمنه، مضيفا أن الساحة العراقية لا يجب أبداً أن تصير مجالا لتصفية الحسابات أو تحقيق المكاسب الإقليمية.

وحذر أبو الغيط من مغبة الانزلاق إلى توسيع رقعة الحرب في الشرق الأوسط على نحو يعرض أمن المنطقة وشعوبها للخطر الشديد. (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:27 | 2024-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:50 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:21 | 2024-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:08 | 2024-01-17
09:43 | 2024-01-17
09:05 | 2024-01-17
09:00 | 2024-01-17
09:00 | 2024-01-17
08:59 | 2024-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24