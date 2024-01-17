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إقتصاد

لأوّل مرّة في تاريخها... الدولار يرتفع لمستوى قياسيّ في هذه الدولة العربيّة

Lebanon 24
17-01-2024 | 07:35
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ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية في مصر، بأكثر من 4 جنيهات خلال 4 أيام من الأسبوع الجاري، بسبب زيادة المضاربات عليه من كبار المتلاعبين.
وبحسب المراقبين، ارتفع سعر الدولار لأول مرة في تاريخ البلاد فوق 59 جنيها لكل دولار، مقارنة بـ55 جنيها خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي. (روسيا اليوم)
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