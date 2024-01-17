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عربي-دولي

باكستان تستدعي سفيرها لدى إيران.. وتمنع سفير طهران من العودة

Lebanon 24
17-01-2024 | 09:00
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قررت باكستان استدعاء سفيرها لدى طهران بعد هجوم إيراني داخل أراضيها، حسبما أعلنت إسلام آباد، الأربعاء.

وذكرت وسائل إعلام رسمية، الثلاثاء، أن صواريخ إيرانية استهدفت قاعدتين لجماعة جيش العدل المسلحة داخل باكستان، التي شنت هجمات على قوات الأمن الإيرانية في المنطقة الحدودية بين الدولتين.
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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية في بيان، إن بلادها لن تسمح بعودة السفير الإيراني لديها، الموجود في بلده في الوقت الراهن.
 
وأضافت أن الانتهاك "كان سافرا وغير مبرر لسيادة باكستان، وهو أمر غير مقبول".

وتابعت أن "باكستان تحتفظ بحقها في الرد على هذا العمل غير القانوني".

وقالت باكستان إن الحادث تسبب في وفاة طفلين. (سكاي نيوز عربية) 
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