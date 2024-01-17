طلب غريب من 250 مليارديرا: ندعو إلى فرض ضرائب على ثرواتنا

Advertisement

كرر أكثر من 250 مليارديرا ومليونيرا دعوتهم إلى الممثلين المنتخبين للاقتصادات الرائدة في العالم إلى فرض ضرائب أعلى على أغنى الناس في المجتمع.وفي رسالة مفتوحة إلى الزعماء السياسيين المجتمعين في المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس بسويسرا، قال الموقعون الأثرياء إنهم يرغبون في إيصال رسالة واضحة: "فرض ضريبة على ثرواتنا الهائلة".وكتبوا في رسالتهم: "نحن مندهشون لأنك فشلت في الإجابة على سؤال بسيط ظللنا نطرحه منذ 3 سنوات: متى ستفرض ضريبة على الثروات المتطرفة؟".وأضافوا: "طلبنا بسيط: نطلب منكم فرض الضرائب علينا، نحن الأغنى في المجتمع. وهذا لن يغير مستوى معيشتنا جذرياً، ولن يحرم أطفالنا، ولن يضر بالنمو الاقتصادي لدولنا. لكنها ستحول الثروة الخاصة المتطرفة وغير المنتجة إلى استثمار لمستقبلنا الديمقراطي المشترك". (العربية)