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عربي-دولي

الأميرة كيت خضعت لجراحة عاجلة.. ستبقى في المستشفى لمدّة طويلة وهذه حالتها الصحيّة

Lebanon 24
17-01-2024 | 10:43
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قال قصر كنسينغتون، اليوم الأربعاء، إن كيت أميرة ويلز زوجة ولي عهد بريطانيا الأمير ويليام خضعت لعملية جراحية ناجحة في البطن.

وذكر القصر في بيان أنّه من المتوقع بقاء كيت في لندن كلينك، وهو مستشفى خاص في العاصمة البريطانية، لمدة تتراوح بين 10 و14 يوماً لتلقي العلاج قبل أن تعود لتتعافى في منزلها.
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ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر من القصر إن الحالة لا تتعلق بمرض سرطاني. (العربية)

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