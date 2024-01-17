إجراء عاجل من أميركا تجاه الحوثيين... أعادت إدراجهم على قوائم الإرهاب

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أعادت الولايات المتحدة الأميركيّة، اليوم الأربعاء، إدراج الحوثيين على قوائم الإرهاب.وفي هذا السياق، قال مسؤول أميركي، إنّ "هذا التصنيف يؤثر على إيران ويصعّب عليها مواصلة دعم الحوثيين، الذي إذا استمر ستكون له عواقب حقيقية".وسيصبح هذا التصنيف نافذاً بعد 30 يوماً، أي في 16 شباط المقبل. (العربية)