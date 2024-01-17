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عربي-دولي

إجراء عاجل من أميركا تجاه الحوثيين... أعادت إدراجهم على قوائم الإرهاب

Lebanon 24
17-01-2024 | 10:55
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أعادت الولايات المتحدة الأميركيّة، اليوم الأربعاء، إدراج الحوثيين على قوائم الإرهاب.

وفي هذا السياق، قال مسؤول أميركي، إنّ "هذا التصنيف يؤثر على إيران ويصعّب عليها مواصلة دعم الحوثيين، الذي إذا استمر ستكون له عواقب حقيقية".
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وسيصبح هذا التصنيف نافذاً بعد 30 يوماً، أي في 16 شباط المقبل. (العربية)
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