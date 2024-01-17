إيران: الهجمات على إسرائيل تنتهي بتوقف حرب غزة

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم، أن هجمات "محور المقاومة" على إسرائيل ومصالحها ستتوقف إذا انتهت الحرب في غزة، محذرا من احتمال أن يفاقم الصراع التوتر في الشرق الأوسط.

وقال عبد اللهيان في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "انتهاء الإبادة الجماعية في غزة سيؤدي إلى نهاية الأعمال العسكرية والأزمات في المنطقة".

وأضاف: "أمن البحر الأحمر مرتبط بالتطورات في غزة والجميع سيعاني إذا لم تتوقف جرائم إسرائيل في غزة... كل جبهات (المقاومة) ستظل نشطة".

وتابع: "طهران نقلت معلومات مخابراتية إلى العراق عما قالت إنها أنشطة لجهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد في المنطقة الكردية شبه المستقلة في العراق".

( lbc)