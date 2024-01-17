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عربي-دولي

سفير مصري سابق: علينا مراجعة إدارتنا للصراع العربي - الإسرائيليّ

Lebanon 24
17-01-2024 | 11:30
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علق سفير مصر السابق في تل أبيب، حازم خيرت، الذي تم تعيينه عام 2015، على مسارات حل القضية الفلسطينية ودور المجتمع العربي في التعامل مع التيارات المعتدلة وحركات السلام الإسرائيلي.

وقال خيرت في تصريحات لجريدة "الأهرام" المصرية: "في هذا الأمر علينا أولا الرهان على التيارات المعتدلة في إسرائيل، وثانيا مراجعة إدارتنا للصراع العربي الإسرائيلي خلال الـ 75 عاما الماضية وتحديداً في الأمور التي أخفقنا فيها وتلك التي نجحنا ضمنها.. وللأسف الشديد باستثناء حرب تشرين الأول واتفاقية السلام بعدها، فإننا أخفقنا كثيرا".

وتابع سفير مصر السابق في تل أبيب: "دائما ما تستخدم إسرائيل مقولة (ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة) ضدنا، وتروج بأن العرب يريدون محو إسرائيل من الوجود، وعلينا النظر إلى ما فعله الرئيس أنور السادات فى إدارته لمفاوضات السلام، حيث كان يتجاوب مع التيارات المعتدلة ويرفض تماما التواصل مع أي تيارات متشددة".

ونوه بأن "الحق في المقاومة هو حق إنساني معترف به عالميا، ويقره القانون الدولي، لكن التيار العام في الشارع العربي والفلسطيني لا يرى سوى المقاومة المسلحة، هذه المقاومة المسلحة من وجهة نظري لم تؤد إلى شيء إيجابي سوى رفع المعنويات دون تحقيق شيء على الأرض".

( روسيا اليوم)

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