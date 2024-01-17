تساقط كثيف للثلوج في ألمانيا يعرقل حركة الطيران والقطارات

أدت التحذيرات بشأن الطقس إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية اليوم، في مطار فرانكفورت، أكثر مطارات ألمانيا ازدحاماً، مع استعداد البلاد لتساقط الثلوج بغزارة وأمطار جليدية.

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وقالت متحدثة باسم مطار فرانكفورت إنه تم إلغاء 570 رحلة من أصل 1047 رحلة جوية مقررة، فيما تستعد العاصمة التجارية لألمانيا لظروف مناخية قاسية.

كما حذر مطار ميونيخ صباح اليوم من «قيود كبيرة في خدمة الطيران» بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث تم إلغاء 250 رحلة من أصل 650 رحلة مقررة.

يتوقع أن تصاحب المنخفض الجوي «غيرترود» الذي سيضرب جنوب غربي ألمانيا ووسطها ثلوج قد تصل سماكتها إلى 40 سنتيمتراً وظروف طرق جليدية خاصة في ولاية بادن فورتمبيرغ.

وتحدث شرطة الولاية هناك عن «تراكم للحوادث» على الطرق القريبة من بادن بادن، بينما قالت شركة سكك الحديد الوطنية «دويتشه بان» إنها تبطئ حركة قطاراتها عالية السرعة بسبب الظروف الصعبة.

وحذرت من تأخيرات وإلغاءات في شبكتها الإقليمية والمسافات الطويلة، خاصة بين مدينتي كولونيا وفرانكفورت بغرب البلاد.

( الشرق الأوسط)