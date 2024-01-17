قطاع غزة يدخل يومه السادس على التوالي من دون اتصالات ولا إنترنت

دخل انقطاع الاتصالات في قطاع غزة يومه السادس، اليوم، وهو الأطول بشكل متواصل منذ بدء الحرب، حسبما أفاد موقع "نتبلوكس" الذي يرصد شبكات الاتصالات في العالم.

وتعطلت خدمات الإنترنت في قطاع غزة أكثر من مرة، منذ بدء الحرب التي دخلت شهرها الرابع.

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وقال المرصد في بيان على منصة "إكس"، إن "الانقطاع الذي يدخل الآن يومه السادس هو أطول انقطاع متواصل للاتصالات على الإطلاق منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس".

وألقت شركة الاتصالات والإنترنت الفلسطينية "بالتل" باللوم في انقطاع الاتصالات على "القصف العنيف" الذي تنفذه إسرائيل على القطاع، الذي يعاني أيضا من انقطاع تام في التيار الكهربائي ونقص فادح في الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء.

( سكاي نيوز)