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عربي-دولي

وزراء الخارجية العرب يدينون اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال

Lebanon 24
17-01-2024 | 12:30
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ندّد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم، بالاتفاق الموقع بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، ووصفه بأنه «انقلاب صارخ» على الثوابت العربية والأفريقية.

 

وقال أحمد أبو الغيط، في كلمة خلال اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب، عقد الأربعاء عبر الإنترنت، إن اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال هو "انقلاب صارخ على الثوابت العربية والأفريقية والدولية المستقرة، ومخالفة واضحة للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية النافذة".

 

وشدّد في كلمته على رفض "أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم تخلّ أو تنتهك سيادة الدولة الصومالية".

( الشرق الأوسط)

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