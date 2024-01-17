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غالانت: علينا تفكيك "حماس" بشكل كامل للعيش في إسرائيل

Lebanon 24
17-01-2024 | 12:30
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أشار وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، إلى أنه "إذا لم يتم حل حركة "حماس" بشكل كامل، فلن نتمكن من العيش في إسرائيل".


وشدد غالانت على أن بلاده ستواصل القتال حتى يتم إعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس" في غزة، تفكيك القدرات العسكرية لحماس وإبعادها عن السلطة في القطاع.
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي مستمر في مواصلة الحرب على غزة حتى تفكيك قدرات حركة "حماس" والاستمرار في هدف إعادة المحتجزين لدى الحركة في القطاع.
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