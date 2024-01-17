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إقتصاد

لرفع الدعم عن الوقود.. حكومة الدبيبة ستجري استفتاء

Lebanon 24
17-01-2024 | 13:15
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أشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، إلى أن "حكومته ستطرح قضية رفع الدعم عن الوقود على استفتاء عام، لاستطلاع رأي الليبيين تجاه هذه المسألة".


وأضاف الدبيبة في تصريح، أنه على استعداد لاستقبال آراء الجميع بخصوص هذا الأمر "وباب النقاش مفتوح بخصوص الطريقة التي يجب بها منع إهدار الموارد وقطع الطريق على المهربين".
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وقال إن الحكومة ستعطي للمواطن ثمن البنزين، سواء كان مبلغا ماليا أو كوبونا، حتى لا يستفيد المهربون من مدخرات الليبيين.


كذلك، لفت الدبيبة الى أنه "لا يعقل أن نصرف 60 مليار دينار ليبي، أي قرابة 15 مليار دولار  على الدعم، وتذهب إلى خارج الحدود ووراء البحار".

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