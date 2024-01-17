سيتوقف موقتاً عن أداء واجباته.. الملك تشارلز سيخضع لعملية

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أعلن قصر باكنغهام أن ملك بريطانيا تشارلز الثالث سيتوقف موقتاً عن أداء واجباته العامة، لأنه سيخضع لإجراء طبي.وقال القصر في بيان: "مثل آلاف الرجال كل عام، يحتاج الملك إلى علاج لتضخم البروستات. والورم لدى جلالته حميد، وسيذهب إلى المستشفى الأسبوع المقبل لإجراء عملية تصحيحية. وسيتم تأجيل واجبات الملك العامة لفترة قصيرة حتى يتعافى".