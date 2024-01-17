"حماس" تدين إعادة إدراج واشنطن للحوثيين على قائمة الإرهاب

أدانت حركة "حماس"، الأربعاء، إعادة تصنيف الولايات المتحدة جماعة الحوثي اليمنية منظمة "إرهابية عالمية"، معتبرة القرار "مسيسا وانحيازا فاضحا للاحتلال".

وقالت الحركة في بيان نشرته على منصة "تلغرام" إنها تدين "بأشد العبارات إعادة إدراج واشنطن لحركة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن كحركة إرهابية عالمية".

وأضافت أنها تعتبر القرار "مسيسا وانحيازا فاضحا للاحتلال (إسرائيل) ومحاولة مكشوفة لحمايته ومنحه الغطاء لاستكمال عدوانه الوحشي والإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".

وأكدت أن "هذا التصنيف اللاأخلاقي والمسيّس يثبت من جديد تماهي إدارة الرئيس (الأميركي جو) بايدن مع الأجندة الصهيونية الاحتلالية التوسعية في فلسطين والمنطقة".

وشدد على أن "السياسات الأميركية لن تردع حركة الشعوب العربية والحرة في العالم من التضامن مع شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، حتى زوال الاحتلال وتحقيق تطلعات شعبنا في الحرية وتقرير المصير".

( الأناضول)