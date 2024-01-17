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الحرس الثوري الإيراني اعلن مقتل أحد ضباطه في عملية اغتيال

Lebanon 24
17-01-2024 | 14:00
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أعلن مقر القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في محافظة سيستان وبلوشستان، مقتل أحد ضباطه بعملية اغتيال مساء اليوم الأربعاء، وهو في طريق خاش المؤدي إلى مدينة زاهدان في إيران.

 

وقال مقر القدس في بيان إن "أحد كوادر الحرس في سيستان وبلوشستان، العقيد حسين علي جاودانفر، تعرض قبل قليل إلى حادث إطلاق نار عندما كانت عائدا من مهامه الإدارية في طريق خاش المؤدي إلى مدينة زاهدان، ما أسفر عن استشهاده".

 
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وأضاف: "العقيد جاودان فر، أحد خبراء الشؤون الثقافية لدى الحرس الثوري الذي كان يقوم بمهامه في متابعة بعض الإجراءات الإدارية بمدينة سراوان (محافظة سيستان وبلوشستان) قد تعرض للأسف إلى حادث اغتيال جبان".

 

وشدد على أن: "الجهود متواصلة من أجل تحديد هوية المجرم أو الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الجريمة".

 
( روسيا اليوم)

 

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