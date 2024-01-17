الرئيس المصري يحذر: استمرار الحرب في غزة يفتح المجال أمام اتساع دائرة الصراع

حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، من اتساع دائرة الصراع في المنطقة جراء استمرار الحرب في قطاع غزة.

وذكر بيان للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية أن هذا جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه السيسي من رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، تناول الأوضاع في المنطقة والأزمة الإنسانية «الوخيمة» في قطاع غزة والجهود المصرية لإدخال المساعدات إلى القطاع.

وقال المتحدث إن السيسي حذّر من أن استمرار الحرب «يفتح المجال أمام اتساع دائرة الصراع، بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي».

وشدّد على أهمية قيام المجتمع الدولي بشكل عاجل بالدفع باتجاه وقف إطلاق النار وحماية المدنيين.