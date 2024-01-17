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عربي-دولي

قطر: وصول طائرتي مساعدات إلى العريش لإيصالها لغزة

Lebanon 24
17-01-2024 | 15:40
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وصل مدينة العريش المصرية، الأربعاء، طائرتان تابعتان للقوات المسلحة القطرية، تحملان 61 طنا من المساعدات، مقدمة من دولة الدوحة وفرنسا لصالح الفلسطينيين في قطاع غزة.

 

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية: "وصلت إلى مدينة العريش في مصر الشقيقة طائرتان تابعتان للقوات المسلحة القطرية، تحملان 61 طنا من المساعدات تتضمن أدوية مقدمة من دولة قطر والجمهورية الفرنسية، ومواد غذائية مقدمة من (مؤسسة) قطر الخيرية، تمهيدا لنقلها إلى غزة". 

 

وأكدت الوكالة أن "هذه المساعدات، تأتي بعد نجاح وساطة دولة قطر بالتعاون مع الجمهورية الفرنسية، في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس، يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين من الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، لا سيما في المناطق الأكثر تأثرا وتضررا، مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها المحتجزون (الإسرائيليون) في القطاع".

( الأناضول)

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