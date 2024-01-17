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عربي-دولي
جامعة الدول العربية تدين قصف اربيل: طهران تتحمّل جميع عواقب الهجوم
Lebanon 24
17-01-2024
|
16:16
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أدانت جامعة الدول العربية بشدة، اليوم الأربعاء، القصف الإيراني على أربيل، وحمّلت إيران جميع عواقب الهجوم على إقليم كردستان العراق.
وذكرت "الخارجية العراقية"، ان الجامعة حمّلت إيران "جميع عواقب هذا الانتهاك وما نتج عنه واعتباره سابقة خطيرة قد يؤدي تكرارها إلى تكدير السلم والأمن في المنطقة بشكل كامل".
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كما أكدت الجامعة على "وحدة وسيادة الأراضي العراقية ضد أي اعتداء أو انتهاك خارجي، وعلى حق العراق بصفته عضو مؤسس في جامعة الدول العربية وعضو في الأمم المتحدة باللجوء إلى جميع الوسائل الديبلوماسية والقانونية التي يكفلها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية في الرد على هذه الانتهاكات".
وأكد وزراء الخارجية العرب رفضهم كل الذرائع الإيرانية لتبرير القصف.
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