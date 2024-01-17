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المغرب.. تقديم 100 منحة جديدة لطلاب فلسطين

Lebanon 24
17-01-2024 | 16:40
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أعلن المغرب، الأربعاء، تقديم 100 منحة جديدة للطلاب الفلسطينيين بينهم المنحدرين من قطاع غزة، للدراسة بالجامعات والمعاهد العليا بمختلف مناطق المملكة.

 

وذكرت الخارجية المغربية في بيان أن "العاهل المغربي محمد السادس، رئيس لجنة القدس (تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي)، أعطى تعليماته بتخصيص منح إضافية لفائدة الطلبة الفلسطينيين، وذلك في إطار منح الوكالة المغربية للتعاون الدولي (حكومية)".

 

وأشار البيان إلى أن "الطلبة الفلسطينيين المنحدرين من قطاع غزة، بالجامعات والمعاهد العليا بمختلف مناطق المملكة، سيستفيدون من هذه المنح التي يناهز عددها المئة".

 

وتندرج هذه المبادرة، وفق البيان "في إطار العناية التي يوليها العاهل المغربي للقضية الفلسطينية العادلة، والتضامن الفعلي مع الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه الظروف الصعبة".

 

ودعا العاهل المغربي إلى أن "توضع هذه المنح حالا رهن إشارة الطلبة الفلسطينيين الذين تتوفر فيهم الشروط الضرورية، وذلك بتنسيق مع السلطة الفلسطينية".

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