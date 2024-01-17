كيربي: إذا أوقف الحوثيون الهجمات فسننظر في إعادة تصنيفهم على قائمة الإرهاب

قال منسّق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي أن "واشنطن لن تتردد في توجيه ضربات جديدة للحوثيين في حال استمروا في شن هجمات على السفن في البحر الأحمر".

وأكد كيربي في مؤتمر صحفي أنه "إذا أوقف الحوثيون الهجمات فسننظر في إعادة تصنيفهم على قائمة الإرهاب، وإن استمروا في هجماتهم على الملاحة الدولية فكما قال الرئيس لن نتردد في توجيه ضربات أخرى لهم".

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وأضاف: "نتخذ ما يلزم من إجراءات حتى لا تؤثر العقوبات المفروضة على الحوثيين على الشعب اليمني".

وتابع: "أزلنا اسم الحوثيين من قائمة الإرهاب في السابق لسد الحاجة الإنسانية على الأرض"، مضيفاًً: "جميع السفن التي استهدفتها هجمات الحوثيين لم تكن متوجهة إلى إسرائيل بل إلى دول أخرى".