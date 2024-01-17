جولة جديدة من الضربات الأميركية على الحوثيين.. ماذا استهدفت؟

قال الجيش الأميركي إن قواته شنت ضربات على 14 صاروخا للحوثيين كانت معدّة للإطلاق من اليمن.



وأضاف الجيش الأميركي أن "الصواريخ شكلت تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة".

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وقال مسؤول دفاعي أميركي، إن "الجولة الرابعة من الضربات الأميركية ضد مواقع الحوثيين الإرهابيين في غرب البلاد، تضمنت استخدام مقاتلات حربية ومجموعة صواريخ (توماهوك)، أطلقت من مدمرة من طراز (آرلييه بورك) وغواصة من طراز (أوهايو كلاس)، وكلاهما كانا في البحر الأحمر".



وكانت وسائل إعلام تابعة للحوثيين قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس، أن غارات أميركية-بريطانية جديدة استهدفت عددا من المحافظات اليمنية، بُعيد ساعات على تبنّي المتمردين هجوما جديدا على سفينة أميركية في البحر الأحمر.



ووفق وسائل الإعلام التابعة للحوثيين فإن "الضربات الأميركية- البريطانية استهدفت محافظات الحديدة، تعز، ذمار، البيضاء وصعدة".