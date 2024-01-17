Advertisement

عربي-دولي

طائرات أوكرانية مسيّرة فوق موسكو وبريانسك.. هذا ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية

Lebanon 24
17-01-2024 | 23:04
A-
A+
Doc-P-1153846-638411549181937759.png
Doc-P-1153846-638411549181937759.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أن الدفاعات الجوية الروسية تصدت لهجوم أوكراني بطائرات مسيّرة كانت تحلق باتجاه موسكو، وأسقطتها في مدينة بودولسك في ضواحي العاصمة الروسية، من دون تسجيل أي إصابات.
 
Advertisement
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "في حوالي الساعة 01.30 بتوقيت موسكو في 18 يناير، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيّرة ضد أهداف على أراضي روسيا".

وأضافت: "أسقطت منظومات الدفاع الجوي المناوبة طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة موسكو واعترضت أخرى فوق أراضي مقاطعة لينينغراد".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء أمس عن اعتراض صاروخين أوكرانيين من طراز "توتشكا أو" وثلاث طائرات مسيرة فوق مقاطعة بريانسك بغرب روسيا.(العربية)
 
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:27 | 2024-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:21 | 2024-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:19 | 2024-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:28 | 2024-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:44 | 2024-01-18
00:39 | 2024-01-18
00:35 | 2024-01-18
00:33 | 2024-01-18
00:33 | 2024-01-18
00:24 | 2024-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24