طائرات أوكرانية مسيّرة فوق موسكو وبريانسك.. هذا ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية

أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أن الدفاعات الجوية الروسية تصدت لهجوم أوكراني بطائرات مسيّرة كانت تحلق باتجاه موسكو، وأسقطتها في مدينة بودولسك في ضواحي العاصمة الروسية، من دون تسجيل أي إصابات.

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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "في حوالي الساعة 01.30 بتوقيت موسكو في 18 يناير، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيّرة ضد أهداف على أراضي روسيا".



وأضافت: "أسقطت منظومات الدفاع الجوي المناوبة طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة موسكو واعترضت أخرى فوق أراضي مقاطعة لينينغراد".



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء أمس عن اعتراض صاروخين أوكرانيين من طراز "توتشكا أو" وثلاث طائرات مسيرة فوق مقاطعة بريانسك بغرب روسيا.(العربية)