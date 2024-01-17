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عربي-دولي

ما هي المواقع الحوثية التي استهدفتها أميركا؟

Lebanon 24
17-01-2024 | 23:10
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أعلن الجيش الأميركي، اليوم الخميس، أنّه قصف فجراً 14 منصّة صواريخ مُذخّرة كان الحوثيون قد جهّزوها لإطلاقها على خطوط الملاحة في البحر الأحمر.
وقالت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان نشرته على حسابها في منصة إكس: إنّ "هذه الصواريخ التي كانت على منصّات الإطلاق مثّلت خطراً داهماً على السفن التجارية والمدمّرات التابعة لسلاح البحرية الأميركية في المنطقة، وكان يمكن إطلاقها في أيّ لحظة".
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فما هي المواقع التي استهدفتها؟
طالت الضربات عدة محافظات يمنيّة تتمركز فيها منصات الصواريخ تلك، من بينها الحديدة، تعز، ذمار، البيضاء وصعدة. كما طالت الغارات "جبل الصمع غربي مدينة صعدة"، فضلا عن ميناء تخيا في مجاز.

إلى ذلك، أشارت بعض التقارير إلى استهداف مدرسة الحرس الجمهوري السابقة في ذمار، والتي تحولت على مدى سنوات من سيطرة الحوثيين إلى ما يشبه المزرعة بحسب ما أظهرت صور للأقمار الصناعية نشرتها شركة ماكسيمار.

إلا أن أيا من الغارات لم يطل العاصمة صنعاء على ما يبدو.
وإثر الغارات الجديدة، أكّد الحوثيّون مجددا مضيّهم في استهداف الملاحة البحريّة، لافتين إلى أن الضربات كانت أميركية بريطانية مشتركة. وأشار "مصدر حوثي عسكري" أن الجماعة "مستمرّة في استهداف السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة مهما حاول العدوان الأميركي-البريطاني منعها من ذلك" وفق تعبيره.

فيما نفى علي القحوم، عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي، أن يكون القصف الذي شنته الولايات المتحدة وبريطانيا استهدف منصات إطلاق الصواريخ. وقال عبر منصة إكس إن الضربات وجهت إلى "مواقع ومناطق مقصوفة مسبقا ولا تأثير منها".

كما توعد بأن "الأيام والساعات القادمة مليئة بالمفاجآت والقادم أعظم"، حسب زعمه. (العربية) 
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