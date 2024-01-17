بالفيديو... 19 شهيدًا في قصف إسرائيلي لمنزل في رفح جنوب غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الخميس، باستشهاد 19 فلسطينيا غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي قبيل منتصف الليلة لمنزل في رفح جنوب قطاع غزة.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها، إن الجيش الإسرائيلي استهدف منزلا مأهولا لعائلة الزاملي شرق رفح، ما أدى لمقتل 19 شخصا على الأقل.





ومساء الأربعاء، قتل عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف للطيران الإسرائيلي ومدفعيته لجنوب ووسط وشمال قطاع غزة.

تغطية صحفية: ارتقاء فلسطينيين نتيجة قـصـف الاحــتـلال منزلا لعائلة الزاملي شرق رفح جنوب قطاع غزة. pic.twitter.com/7gft88410M — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 17, 2024 Advertisement

وشن الطيران الإسرائيلي غارات متفرقة على خان يونس جنوب غزة، خاصة محيط منطقتي "قيزان النجار" و"البطن السمين"، كما نسف مربعا سكنيا جديدا وسط المدينة.

وفي رفح، قتل فلسطينيان وأصيب آخرون بعد استهداف قوات إسرائيلية مجموعة من المواطنين.

كما انتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ عددا من القتلى والجرحى، من تحت أنقاض منزل عائلة الحوت بمخيم الشابورة، بعد تعرضه لقصف من الطيران الإسرائيلي.

كذلك قصف الطيران الإسرائيلي مخيمي المغازي والبريج وسط القطاع.

وفي دير البلح، قتل ثلاثة فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون، بعد استهداف قوات إسرائيلية لمجموعة من المواطنين.

وارتفع عدد الشهداء جرّاء العملية الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الاول إلى 24450، بالإضافة إلى أكثر من 61500 جريح، والآلاف من المفقودين. (سكاي نيوز)