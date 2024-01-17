14
o
بيروت
15
o
طرابلس
13
o
صور
16
o
جبيل
13
o
صيدا
17
o
جونية
3
o
النبطية
8
o
زحلة
4
o
بعلبك
15
o
بشري
14
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مستشفيات غزة تتدهور سريعا.. ومنظمة عالمية تدق ناقوس الخطر
Lebanon 24
17-01-2024
|
23:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
وصف مسؤول في منظمة الصحة العالمية، مشاهداته لـ "الأوضاع المزرية" في مستشفيات قطاع غزة التي لا تزال عاملة حيث ينتظر المرضى "الموت" بسبب نقص شديد في عدد الموظفين والإمدادات.
وقال منسق فريق الطوارئ الطبي، شون كيسي، إنه خلال الأسابيع الخمسة التي قضاها في غزة، شاهد يوميا في المستشفيات "مصابين بحروق شديدة وكسور مضاعفة مفتوحة ينتظرون ساعات أو أياما" لتلقي علاج.
Advertisement
وأضاف لصحفيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك "كانوا يطلبون مني في كثير من الأحيان الطعام أو الماء وهذا يُظهر مستوى اليأس".
ولفت إلى أنه تمكن من زيارة 6 من 16 مستشفى عاملا في غزة، من أصل 36 مركزا طبيا كان يعمل في القطاع قبل اندلاع الحرب.
وقال "ما رأيته شخصيا هو تدهور سريع في النظام الصحي إلى جانب ارتفاع سريع في مستوى المساعدات الإنسانية وتلاشي مستوى دخول المساعدات الإنسانية خصوصا إلى المناطق في شمال القطاع".
ووصف كيف رأى مرضى في الشمال "ينتظرون الموت في مستشفى يفتقر إلى الوقود والكهرباء والمياه".
وقال كيسي "حاولنا كل يوم لمدة سبعة أيام إيصال وقود وإمدادات إلى شمال مدينة غزة"، مضيفا "كل يوم كانت هذه الطلبات لإجراء تنقلات منسقة تواجه بالرفض".
وقال كيسي إن المستشفيات تواجه طوفانا من المرضى بينما تعمل بالحد الأدنى من الموظفين، والعديد منهم، مثل الغالبية العظمى من سكان غزة، نزحوا من منازلهم.
وأضاف أن مديري المستشفيات كانوا يخبروه كيف أن جراحيهم لا يستطيعون إجراء جراحات لأنهم كانوا في الخارج يجمعون الحطب ليشعلوها ويطهوا لعائلاتهم.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رؤوس بشرية على مأدبة طعام.. نانسي عجرم مُتهمة بالماسونية وتتعرّض لهجوم عنيف شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
رؤوس بشرية على مأدبة طعام.. نانسي عجرم مُتهمة بالماسونية وتتعرّض لهجوم عنيف شاهدوا الفيديو
03:27 | 2024-01-17
17/01/2024 03:27:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد جنون "الطقس".. استقرار جوي في لبنان ولكن استعدوا للمنخفضات والموجات الباردة في هذا الموعد
Lebanon 24
بعد جنون "الطقس".. استقرار جوي في لبنان ولكن استعدوا للمنخفضات والموجات الباردة في هذا الموعد
01:21 | 2024-01-17
17/01/2024 01:21:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الآن.. الدولار بـ30 ألفاً في هذه الأماكن!
Lebanon 24
الآن.. الدولار بـ30 ألفاً في هذه الأماكن!
14:19 | 2024-01-17
17/01/2024 02:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان مكشوف.. مذيعة الـ LBCI ووصيفة ملكة جمال لبنان تحتفل بعيدها بأجواء فخمة (صور)
Lebanon 24
بفستان مكشوف.. مذيعة الـ LBCI ووصيفة ملكة جمال لبنان تحتفل بعيدها بأجواء فخمة (صور)
04:28 | 2024-01-17
17/01/2024 04:28:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الكاميرا فضحت النائبة... ما فعلته داخل متجر مشهور غير مقبول إليكم هذا الفيديو!
Lebanon 24
الكاميرا فضحت النائبة... ما فعلته داخل متجر مشهور غير مقبول إليكم هذا الفيديو!
07:15 | 2024-01-17
17/01/2024 07:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
00:44 | 2024-01-18
تايوان ترصد عبور 10 طائرات عسكرية صينية خط الوسط للمضيق
00:39 | 2024-01-18
"جيش تحرير بلوشستان".. ما هي أهدافه؟
00:35 | 2024-01-18
لماذا أمهلت أميركا الحوثيين 30 يوماً؟ اليكم ابرز الاسباب
00:33 | 2024-01-18
اغتيال ضابط في الحرس الثوري الإيراني في بلوشستان.. هذه هويته
00:33 | 2024-01-18
الإعتداءات الإسرائيلية تابع.. مجزرة جديدة في رفح وتدمير جامعة في غزة
00:24 | 2024-01-18
بعد الضربات الغربية على مواقع الحوثيين.. ماذا يجري في اليمن؟
فيديو
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
01:00 | 2024-01-13
18/01/2024 07:57:18
Lebanon 24
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
01:42 | 2024-01-11
18/01/2024 07:57:18
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
04:49 | 2024-01-10
18/01/2024 07:57:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24