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عربي-دولي

بسبب "عطل خطير" في طائرته... بلينكن عالق في دافوس

Lebanon 24
17-01-2024 | 23:44
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اضطر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي قام برحلات شبه متواصلة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، لتأخير عودته من سويسرا بسبب عطل في الطائرة.
ولم يتمكن بلينكن الذي أمضى يوما ونصف في منتجع دافوس الجبلي للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي، من مغادرة زيورخ بسبب ما وصفه مسؤول أميركي بأنه "عطل خطير" في الطائرة بسبب تسرب الأكسجين.
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وأُرسلت طائرة أخرى لإعادة بلينكن الذي غادر دافوس متوجها إلى زيورخ على متن مروحية فيما عاد مساعدوه إلى واشنطن على متن رحلة تجارية.
ويعتمد وزير الخارجية الأميركي في سفره على أسطول من الطائرات المتقادمة، فيما يمتنع الكونغرس عن تمويل طائرات جديدة للرحلات الحكومية.
أجرى بلينكن أربع رحلات إلى الشرق الأوسط زار خلالها أحيانا أكثر من دولة في يوم واحد منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس في 7 تشرين الاول على الدولة العبرية التي ترد بحملة عسكرية مدمرة في قطاع غزة. (سكاي نيوز)
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