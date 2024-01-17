الرئيس التشيكي خلال لقائه أمير قطر: الحلّ في غزة هو إقامة "الدولة الفلسطينية"

صرح الرئيس التشيكي، بيتر بافيل، أنه اتفق خلال المباحثات مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في الدوحة، على ضرورة حل الوضع في قطاع غزة بشكل شامل.



وذكرت وكالة الأنباء التشيكية "سي. تي. كيه" نقلا عن بافيل قوله: "لقد اتفقنا على أن الوضع الأمني في قطاع غزة على وجه التحديد يحتاج إلى معالجة ضمن حزمة شاملة، وهذا لا يعني فقط مشاركة الدول الإقليمية واللاعبين العالميين الرئيسيين، بل أيضا على شكل حزمة لها هدف محدد". ووفقا له فهو "شكل من أشكال الدولة للفلسطينيين".

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وبحسب بافيل، فإنه "بدون تحقيق الفلسطينيين لهدفهم على المدى الطويل، لن يكون هناك استقرار في المنطقة، وسوف تتكرر الاضطرابات بشكل دوري، كما شهد الجميع حتى الآن".



وأضاف بافيل: "من مصلحة ليس إسرائيل فقط، بل أيضا الدول العربية، وفي نهاية المطاف، العالم أجمع، أن يسود السلام في المنطقة".



وأكد الرئيس التشيكي أن "قطر تعتبر التفاوض على إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين احتجزتهم حماس خلال هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر من العام الماضي من أولوياتها".



واختتم بافيل: "يؤكد القطريون أن المصدر الرئيسي للمشاكل التي تنشأ بشكل دوري بين الفلسطينيين والإسرائيليين هو على وجه التحديد مسألة إقامة الدولة الفلسطينية".(روسيا اليوم)