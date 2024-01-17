Advertisement

عربي-دولي

الرئيس التشيكي خلال لقائه أمير قطر: الحلّ في غزة هو إقامة "الدولة الفلسطينية"

Lebanon 24
17-01-2024 | 23:54
A-
A+
Doc-P-1153871-638411579521118890.jpg
Doc-P-1153871-638411579521118890.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صرح الرئيس التشيكي، بيتر بافيل، أنه اتفق خلال المباحثات مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في الدوحة، على ضرورة حل الوضع في قطاع غزة بشكل شامل.

وذكرت وكالة الأنباء التشيكية "سي. تي. كيه" نقلا عن بافيل قوله: "لقد اتفقنا على أن الوضع الأمني في قطاع غزة على وجه التحديد يحتاج إلى معالجة ضمن حزمة شاملة، وهذا لا يعني فقط مشاركة الدول الإقليمية واللاعبين العالميين الرئيسيين، بل أيضا على شكل حزمة لها هدف محدد". ووفقا له فهو "شكل من أشكال الدولة للفلسطينيين".
Advertisement
 
وبحسب بافيل، فإنه "بدون تحقيق الفلسطينيين لهدفهم على المدى الطويل، لن يكون هناك استقرار في المنطقة، وسوف تتكرر الاضطرابات بشكل دوري، كما شهد الجميع حتى الآن".

وأضاف بافيل: "من مصلحة ليس إسرائيل فقط، بل أيضا الدول العربية، وفي نهاية المطاف، العالم أجمع، أن يسود السلام في المنطقة".

وأكد الرئيس التشيكي أن "قطر تعتبر التفاوض على إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين احتجزتهم حماس خلال هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر من العام الماضي من أولوياتها".

واختتم بافيل: "يؤكد القطريون أن المصدر الرئيسي للمشاكل التي تنشأ بشكل دوري بين الفلسطينيين والإسرائيليين هو على وجه التحديد مسألة إقامة الدولة الفلسطينية".(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:27 | 2024-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:21 | 2024-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:19 | 2024-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:28 | 2024-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:44 | 2024-01-18
00:39 | 2024-01-18
00:35 | 2024-01-18
00:33 | 2024-01-18
00:33 | 2024-01-18
00:24 | 2024-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24