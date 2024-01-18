"خطر" على الغرب... الرئيس الأرجنتيني يهاجم الاشتراكية

اعتبر الرئيس الارجنتيني خافيير ميلي أن الاشتراكية تمثل تهديدا للغرب، وذلك خلال كلمة له الأربعاء ضمن اجتماعات منتدى دافوس الذي يستضيف النخب السياسية والاقتصادية في العالم.

وفي أول رحلة خارجية له منذ انتخابه، انتقد ميلي "العدالة الاجتماعية" و"النسوية الراديكالية"، في حين أثنى على رواد الأعمال الذين وصفهم بأنهم "أبطال" خلال اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يُعقد في بلدة دافوس في جبال الألب السويسرية.

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وقال ميلي "أنا هنا اليوم لأقول لكم إن الغرب في خطر"، مروجا لرأسمالية السوق الحرة باعتبارها الحل الوحيد القابل للتطبيق لمشكلة الفقر.







وأضاف أن الغرب في خطر "لأن أولئك الذين يُفترض أن يدافعوا عن قيم الغرب جرى تفويضهم مع رؤية للعالم تؤدي حتما إلى الاشتراكية وبالتالي إلى الفقر".

واتهم الرئيس الأرجنتيني الذي سافر إلى سويسرا على متن طائرة تجارية في إطار خطته التقشفية، منتدى دافوس بأنه "ملوث" بجدول أعمال اشتراكي.

وقال ميلي إن رواد الأعمال "الأبطال" لا ينبغي أن يخافوا من "الطبقة السياسية" و"الطفيليات التي تعيش خارج الدولة"، مردفا "الدولة ليست الحل. الدولة هي المشكلة".

وتوجه إلى قادة الأعمال بالقول "يجب أن تعلموا أنه من الآن فصاعدا يمكنكم الاعتماد على الأرجنتين كحليف بدون شروط"، منهيا كلمته بصرخة "تحيا الحرية".

وتجمع بعض الحاضرين لمصافحته والتقاط الصور التذكارية معه أثناء مغادرته قاعة المؤتمر.

ومن المقرر أن يجتمع ميلي في دافوس مع رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا.

وتدين الأرجنتين بمبلغ 44 مليار دولار لصندوق النقد الدولي الذي رحب بقرار ميلي إلغاء ضبط أسعار بعض السلع الذي فرضته الحكومة السابقة. (سكاي نيوز)