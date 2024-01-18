الصين "عزلت" فيروس كورونا قبل أسبوعين من إخبار العالم.. حقائق جديدة تتكشف

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عزل باحثون صينيون الفيروس المسبب لكوفيد-19 ورسموا خرائط له في أواخر كانون الأول 2019 ، قبل أسبوعين على الأقل من كشف بكين عن تفاصيل الفيروس القاتل للعالم، وفق ما كشف محققون في الكونغرس.وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن ذلك أثار تساؤلات جديدة حول ما عرفته الصين في الأيام الأولى الحاسمة للوباء.وتظهر الوثائق التي حصلت عليها لجنة في مجلس النواب من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية وراجعتها الصحيفة أن باحثة صينية في بكين قامت بتحميل تسلسل شبه كامل لهيكل الفيروس إلى قاعدة بيانات تديرها الحكومة الأميركية في 28 كانون الأول 2019.وكان المسؤولون الصينيون في ذلك الوقت لا يزالون يصفون علنا تفشي المرض في ووهان بأنه التهاب رئوي فيروسي "لسبب غير معروف" ولم يغلقوا آنذاك سوق هوانان للمأكولات البحرية بالجملة.وشاركت الصين تسلسل الفيروس مع منظمة الصحة العالمية فقط في 11 كانون الثاني 2020، وفقا للجداول الزمنية للحكومة الأميركية للوباء.ولا تلقي المعلومات الجديدة الضوء على الجدل حول ما إذا كان كوفيد قد ظهر من مصاب أو تسرب مختبري، لكنها تشير إلى أن العالم لا يزال ليس لديه حساب كامل لأصل الوباء.وقال متخصصون إن الأسبوعين الإضافيين كان من الممكن أن يكونا حاسمين في مساعدة المجتمع الطبي الدولي على تحديد كيفية انتشار الفيروس وتطوير الدفاعات الطبية والبدء في إنتاج لقاح نهائي، وفق الصحيفة.وقال جيسي بلوم، عالم الفيروسات في مركز فريد هاتشينسون للسرطان في سياتل الذي راجع الوثائق، "إن ما كشف عنه "يؤكد أنه يجب ان نكون حذرين بشأن دقة المعلومات التي نشرتها الحكومة الصينية".ولم ترد الباحثة الصينية التي قدمت تسلسل الفيروس، الدكتورة ليلي رين من معهد بيولوجيا مسببات الأمراض ومقره بكين، على رسالة بريد إلكتروني تطلب التعليق، وفقا للصحيفة.والمعهد جزء من الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية التابعة للدولة.وقال متحدث باسم السفارة الصينية: "إن سياسات الاستجابة لكوفيد في الصين كانت قائمة على العلم وفعالة ومنسقة مع الحقائق الوطنية للصين".وحصل جمهوريون من لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب الأميركي على الوثائق التي تصف جدولا زمنيا جديدا لانتشار الفيروس.وتقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أتلانتا إن تسلسل الفيروس تمت مشاركته داخل الصين مع نظير الصين لمركز السيطرة على الأمراض في 5 يناير ولكن لم يتم الإعلان عنه عالميا للعلماء.(الحرة)